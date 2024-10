Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2410048

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Mittwoch, 9. Oktober 2024, kam es auf einem Kundenparkplatz an der Düsseldorfer Straße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen Hyundai Ioniq hatte sein Auto gegen 17:10 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters abgestellt. Nur wenige Minuten später kehrte er zurück und stellte einen frischen Unfallschaden im Heckbereich fest. Zeugen gaben an, dass der Fahrer eines weißen Transporters mit ausländischen Kennzeichen beim Ausparken den Hyundai beschädigt habe. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, habe sich der Fahrer anschließend mit seinem Van von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Nacht auf Sonntag, 6. Oktober 2024, kam es auf der Straße Lodenheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Subaru G3X hatte sein Auto gegen 23:30 Uhr vor der Garageneinfahrt der Hausnummer 27 abgestellt. Am nächsten Morgen kehrte er gegen 10 Uhr zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Schaden am hinteren rechten Radkastens des schwarzen Geländewagens fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

In der Nacht auf Mittwoch, 9. Oktober 2024, kam es auf der Hülsenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 23:30 hatte der Fahrer eines schwarzen Daimler C240 sein Auto auf einer Stellfläche gegenüber der Hausnummer 25 abgestellt, welche rechtsseitig einer Autoreinigung liegt. Am nächsten Tag kehrte er gegen 11:10 Uhr zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Am Mittwochmittag, 9. Oktober 2024, kam es auf der Straße "Am Lindenplatz" in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12:30 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines schwarzen Daimler Chrysler E350 mit einer Städtekennung für die Stadt Solingen (SG) den Parkplatz am Lindenplatz zu befahren. Im Bereich der Einfahrt stieß die Fahrerin eines E-Scooters mit ihrem Fahrzeug zusammen. Hierbei kam die junge Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich augenscheinlich leicht. Das circa 14 bis 16 Jahre alte Mädchen, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einer grauen Jogginghose, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem Daimler entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Am Mittwoch, 9. Oktober 2024, kam es im Einmündungsbereich Otto-Hahn-Straße / Telleringstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 21:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mast. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mast samt Verkehrszeichen vollständig entfernen, da dieser auf die Fahrbahn der Otto-Hahn-Straße ragte. Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin liegen aktuell nicht vor. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 28. September 2024, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Hugo-Zade-Weg. Das beschädigte Auto ist ein grauer Toyota Avensis, der dort um 19:10 Uhr von seinem Halter geparkt worden war. Etwa gegen 21 Uhr entfernte er sich mit seinem Wagen von dem Parkplatz. Erst später bemerkte er, dass sein Toyota im rechten Bereich des Hecks beschädigt wurde und ein am Auto befestigter Zettel eines bislang anonymen Zeugen auf den Schaden hinwies. Die Beschädigungen, in Höhe von geschätzten mehreren hundert Euro, sollen laut diesem Zeugen durch ein weißes Auto verursacht worden sein. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Zeugen sowie den Unfallverursacher, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Friedrichstraße fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Montag, 7. Oktober 2024, gegen einen grauen Renault Megane mit einer Gladbacher Städtekennung (GL-). Der Halter des Wagens stellte ihn gegen 17 Uhr auf dem Parkdeck auf der Seite des Fluchttreppenhauses ab. Um etwa 17:40 Uhr kehrte er zum Wagen zurück und fuhr davon. Erst später bemerkte er die frischen Unfallschäden in Form einer Delle sowie Kratzer am hinteren linken Radkasten. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

