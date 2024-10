Polizei Mettmann

POL-ME: 33-jähriger Wachmann bei Einbruch verletzt - die Polizei bittet um Hinweise - Heiligenhaus - 2410045

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 10. Oktober 2024, ist es in einer metallverarbeitenden Firma in Heiligenhaus zu einem Einbruchdiebstahl gekommen, in dessen Folge ein 33-jähriger Wachmann von den Tätern mit einer Pistole bedroht und leicht verletzt wurde. Die Einbrecher flohen mitsamt ihrer Tatbeute, mehreren Kilogramm Metall, unerkannt in einem weißen Transporter.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:30 Uhr hatte ein 33-jähriger Wachmann eines Objektschutzunternehmens die Absicht, einen metallverarbeitenden Betrieb an der Dieselstraße 58 zu kontrollieren. Im Gebäude traf er auf drei Männer, die ihn zunächst mit einer Pistole bedrohten und anschließend zu Boden schlugen. Das Trio fesselte ihn und stahl anschließend mehrere Kilogramm Metall im Wert von mehreren tausend Euro.

Unerkannt flohen die Täter gegen 0:30 Uhr mit einem weißen Kleinlaster in unbekannte Richtung.

Nachdem die Objektschutzfirma den 33-Jährigen nicht erreichen konnte, alarmierte diese gegen 1:15 Uhr die Polizei, die den gefesselten 33-Jährigen glücklicherweise nur leicht verletzt in der Firma antreffen konnte.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief leider erfolglos.

Die maskierten Einbrecher können lediglich als circa 180 cm groß und vollständig schwarz gekleidet beschrieben werden. Sie sollen Deutsch mit Akzent sowie in einer arabischen Sprache und auch auf Russisch miteinander gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet um Hinweise. Zeuginnen oder Zeugen, die zur Tatzeit einen weißen Transporter an der Dieselstraße 58 beobachtet haben oder Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Autos oder auch zur Identität der Täter tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, in Verbindung zu setzen.

