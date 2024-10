Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - Langenfeld - 2410043

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag, 9. Oktober 2024, kam es in Langenfeld zu einem Auffahrunfall in dessen Folge zwei Personen verletzt wurden. Die beteiligten Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:15 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Leverkusen mit ihrem VW Touran die Knipprather Straße in Richtung Wilhelmstraße. Unmittelbar vor der Einmündung zur Katzbergstraße missachtete sie den verkehrsbedingt vor ihr haltenden Renault Megane eines 55-jährigen Mannes aus Langenfeld und fuhr auf das Auto auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die Leverkusenerin als auch der Langenfelder verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 13.000 Euro schätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

