Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan

Hilden - 2410039

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Gegen 11 Uhr ist es am Dienstag, 8. Oktober 2024, zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Kreisverkehrs Wilhelmstraße / Kölner Straße gekommen. Eine 23-jährige Wuppertalerin überquerte eigenen Angaben zufolge den Fußgängerüberweg im Bereich des Kreisverkehrs in Richtung des Bahnhofs. Als sie bereits die Hälfte des Wegs überquert hatte, musste sie zur Seite springen, um einen Zusammenstoß mit einem heranfahrenden schwarzen Opel zu vermeiden. Bei dem Sprung stürzte die Wuppertalerin auf den Gehweg und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Opel hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort, bog in den Kreisverkehr ein und nahm die erste Ausfahrt in Richtung Kölner Straße. Möglicherweise handelt es sich bei dem flüchtigen Auto um einen schwarzen Opel Corsa mit Mettmanner Städtekennung (ME).

Den Fahrer des Opels kann die junge Frau wie folgt beschreiben: - circa 40 bis 45 Jahre alt - dunkle kurze Haare - trug eine Brille

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit zwischen Dienstag, 1. Oktober 2024, und Montag, 7. Oktober 2024, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Verbindungsstraße in Hilden. Der Fahrer eines grauen Ford Galaxy parkte sein Auto am Dienstag gegen 6 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 20. Als er eine Woche später am Montag gegen 18 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden links an der Autofront fest. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten sofort bei der nächsten Polizeiwache oder über den Notruf 110.

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Machen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und den vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell