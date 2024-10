Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen/Haan - 2410037



In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Bislang unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher sind am Dienstag, 8. Oktober 2024, zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Kleiststraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten über den Garten Zutritt und entwendeten hochwertigen Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Im Zeitraum zwischen Montag, 7. Oktober 2024, 19.15 Uhr, und Dienstag, 8. Oktober, 18.45 Uhr, sind bislang unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher über ein Baugerüst in eine Dachgeschosswohnung an der Bahnhofstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten sie das Dach und verschafften sich anschließend über ein Fenster Zutritt. Anschließend entwendeten sie Spielzeug in geringem dreistelligen Wert.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

