POL-ME: Nach mehreren Diebstählen: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest - Haan - 2410036

In einer Tankstelle in Haan stahlen eine Frau und zwei Männer am Dienstagabend, 8. Oktober 2024, mehrere E-Zigaretten und flohen. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, das Trio festzunehmen.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Um etwa 21:10 Uhr betraten drei Personen die Tankstelle am Ginsterweg. Die Frau aus der Gruppe verwickelte den Mitarbeiter an der Kasse in ein Gespräch. Währenddessen beobachtete er jedoch, wie die beiden Männer mehrere E-Zigaretten einsteckten. Nachdem er sie mit dem Vorwurf des Diebstahls konfrontiert hatte, flohen sie aus dem Geschäft. Der Tankstellen-Mitarbeiter meldete den Diebstahl bei der Polizei, die den Nahbereich daraufhin nach den tatverdächtigen Personen absuchte.

Zugleich wurde in der unmittelbaren Umgebung der Diebstahl eines Fahrrads bei der Polizei gemeldet.

Auf Höhe eines Lebensmittelgeschäfts an der Hochdahler Straße trafen die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr schließlich die Frau und einen der Männer an, die Diebesgut aus mutmaßlich mehreren Taten mit sich führten. Hierbei stellten die Polizistinnen und Polizisten auch die entwendeten E-Zigaretten sicher. Zudem konnten weitere Beamtinnen und Beamten den dritten Tatverdächtigen sowie das kurz zuvor gestohlene Fahrrad auffinden.

Die Einsatzkräfte nahmen die 45-jährige Frau und die Männer im Alter von 46 und 48 Jahren mit deutscher Staatsagehörigkeit vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache nach Hilden.

Die drei in Wuppertal gemeldeten Tatverdächtigen waren in der Vergangenheit, unter anderem im Kreis Mettmann, bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Zum aktuellen Zeitpunkt (9. Oktober, 10 Uhr) wird geprüft, ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

