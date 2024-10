POL-ME: "Augen auf - Tasche zu!" - Die Polizei geht gegen Taschendiebe vor! - Kreis Mettmann - 2410034

Polizei Mettmann

POL-ME: "Augen auf - Tasche zu!" - Die Polizei geht gegen Taschendiebe vor! - Kreis Mettmann

Mettmann

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche gegen Taschendiebstahl geht auch die Polizei im Kreis Mettmann verstärkt gegen die sogenannten Langfinger vor.

Taschendiebe gibt es immer und überall. Sie sind flink, geschickt und immer auf der Suche nach günstigen Gelegenheiten. Mal ist es der Rempler, mal die vorgetäuschte Frage nach dem Weg oder die angebliche Bitte, Geld zu wechseln. Langfinger finden immer einen Vorwand, ihre potentiellen Opfer abzulenken, um deren Wertsachen zu stehlen.

So sind allein im Kreis Mettmann im Vergleich zum Jahr 2022 die Deliktszahlen um circa 23 Prozent von 577 auf insgesamt 710 angezeigte Taten gestiegen. Auch mit Blick auf das Land NRW stieg die Zahl der Taschendiebstähle um 5,89 Prozent auf insgesamt 39.519 Taten an.

Grund genug für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalprävention im Kreis Mettmann, eine offensive Präventionskampagne im Rahmen der Aktionswoche gegen Taschendiebstahl zu starten:

Hierzu wurden am heutigen Dienstag, 8. Oktober 2024, in Velbert Piktogramme in der Fußgängerzone aufgesprüht, die vor Taschendieben warnen sollen. Zudem wurden Bürgerinnen und Bürger mittels Flyer und im Rahmen von Gesprächen vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Diebe gewarnt.

Die wichtigsten Tipps an die Bürgerinnen und Bürger lauteten hierbei:

Tragen Sie ihre Handtasche eng am Körper und behalten Sie diese immer im Blick. Führen Sie keine größeren Bargeldbeträge mit sich und verstauen Sie ihre Wertsachen in den Innentaschen Ihrer Jacke oder anderer Kleidungsstücke. Achten Sie auf Ablenkungsmanöver und bleiben Sie aufmerksam!

Und für den Fall das doch mal etwas passieren sollte: Alarmieren Sie umgehend die Polizei!

Unter dem Motto "Augen auf - Tasche zu" werden in den kommenden Tagen im Kreis Mettmann weitere Präventionskampagnen durchgeführt: In Hilden werden am Freitag, 11. Oktober 2024, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, ebenfalls Piktogramme in der Fußgängerzone aufgesprüht und gleichzeitig Beratungsgespräche angeboten.

Weitere interessante Informationen rund um die Bekämpfung des Taschendiebstahls finden Sie zudem unter folgendem Link: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

