Polizei Mettmann

POL-ME: Weiteres Motorrad aus Tiefgarage gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2410032

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 7. Oktober 2024, und Dienstag, 8. September 2024, wurde ein Motorrad der Marke Triumph aus einer Tiefgarage in Monheim am Rhein entwendet. Wir berichteten bereits über eine andere Maschine, die im selben Zeitraum gestohlen wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5881063). Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Montag parkte ein 53-jähriger Monheimer gegen 16:30 Uhr seine Triumph Tiger 900 Rally Pro in der Tiefgarage an der Ulrich-von-Hassell-Straße. Am Dienstag stellte er gegen 5:40 Uhr den Diebstahl der wenige Monate alten Maschine mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest und alarmierte die Polizei. Der Zeitwert des Motorrads beträgt ungefähr 19.000 Euro.

Die Einsatzkräfte führten Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durch, die bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Es wurden Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet und die beiden Maschinen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum aktuellen Standort der zwei Motorräder nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell