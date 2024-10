Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei lädt zum Gespräch am "STREIFENwagen" - Wülfrath - 2410033

Mettmann (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der kommenden Woche ist der "STREIFENwagen" in Wülfrath anzutreffen:

Am Dienstag, 15. Oktober 2024, steht er mit der örtlich zuständigen Bezirksdienstbeamtin, Polizeihauptkommissarin Stefanie Rempel, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr am Heumarkt.

Bürgerinnen und Bürger können am "STREIFENwagen" mit der Bezirksdienstbeamtin und den ASS!en vom "Aktionsbündnis Seniorensicherheit" ins Gespräch kommen und sich zu allgemeinen Fragen aber auch insbesondere rund um das Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" zu Beginn der dunklen Jahreszeit beraten lassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell