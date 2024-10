Polizei Mettmann

POL-ME: Beim Abbiegen: 61-jährige Fahrerin stößt frontal gegen anderes Auto - Ratingen - 2410029



Am Montagnachmittag, 7. Oktober 2024, stießen zwei Autos in Ratingen-Homberg frontal zusammen, als eine 61-Jährige beim Abbiegen zu früh einlenkte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

So kam es zu dem Unfall:

Nach dem aktuellen Kenntnisstand fuhr die 61 Jahre alte Remscheiderin um etwa 14 Uhr mit ihrem Audi A4 auf der Straße "Am Rosenbaum". An der Kreuzung zur Straße "Am Weinhaus" beabsichtigte sie, nach links in die Straße "Am Weinhaus" abzubiegen. Hierbei lenkte sie jedoch zu früh ein und stieß infolgedessen frontal mit einem Opel Meriva zusammen, der an der Kreuzung hielt. Glücklicherweise wurde weder die Remscheiderin noch die 75 Jahre alte Opel-Fahrerin aus Heiligenhaus verletzt.

Der Audi und der Opel wiesen jedoch starke Schäden auf, wodurch beide Wagen nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt nach polizeilichen Schätzungen rund 10.000 Euro.

