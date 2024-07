POL-OF: Motorroller geklaut und in Brand gesteckt; Jugendliche auf E-Roller von Auto touchiert und leicht verletzt; Fahrraddiebe unterwegs: Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Motorroller geklaut und in Brand gesteckt - Hanau

(cb) Der Besitzer eines schwarzen Motorrollers, welchen er am Montagnachmittag gegen 17 Uhr an der Main-Kinzig-Halle in der Eberhardstraße abstellte, bemerkte am Donnerstagabend, dass bislang unbekannte Täter diesen geklaut hatten. Die Gauner hatten den schwarzen Roller anschließend unter einer Eisenbahnbrücke am Ender der nahegelegenen Rühlstraße in Brand gesteckt. Der Roller brannte komplett aus, den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Jugendliche auf E-Roller von Auto touchiert und leicht verletzt - Hanau/Steinheim

(cb) Ein 15-jähriges Mädchen aus Hanau war am Donnerstag (27. Juni) auf ihrem E-Roller in der Straße "Zum Weiher" unterwegs, als sie von einem Auto touchiert wurde und stürzte. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher wollte gerade aus einer Parklücke in Höhe der Hausnummer 9 nach links ausparken, wobei er vermutlich die sich nähernde Teenagerin auf ihrem elektrisch angetriebenen Roller übersah und mit seinem Auto auf die Fahrbahn ausscherte. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß, bei dem die Jugendliche stürzte und sich Schürfwunden an den Ellenbogen und Knien zuzog. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am E-Roller entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter Telefonnummer 069 8098-5699 zu wenden.

3. Fahrraddiebe unterwegs: Polizei sucht Zeugen - Erlensee/Langendiebach

(jm) Diebe waren zwischen Mittwoch und Donnerstag in Langendiebach unterwegs und hatten es offenbar auf Fahrräder abgesehen. In der Zeit zwischen 13 und 8.45 Uhr verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Tiefgarage im Willy-Brandt-Ring (90er-Hausnummern). Anschließend hebelten sie die verschlossenen Fahrradkeller auf und entwendeten zwei Pedelecs der Marke Cube sowie ein Rennrad. Der entstandene Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation in Hanau II.

