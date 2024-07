POL-OF: Ordentlich was los: Mehrere Anzeigen bei Zweiradkontrollen in der Innenstadt; Wohnungsinhaber vertreibt Einbrecher; Täterfestnahme nach gemeinschaftlichem Raub und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Ordentlich was los: Mehrere Anzeigen bei Zweiradkontrollen in der Innenstadt - Offenbach

(lei) Am Donnerstag waren Ordnungshüter erneut im Stadtgebiet mit dem Ziel unterwegs, schwerpunktmäßig Fahrradfahrer und auch E-Scooter-Nutzer näher in den Blick zu nehmen. In den Abendstunden und damit zu einer Zeit, in der sich einige nochmals auf den Sattel schwingen oder auf das Trittbrett ihres elektrischen Tretrollers stellen, waren die Beamten des Polizeireviers gemeinsam mit der Stadtpolizei auf Patrouille. Bei den Überprüfungen stellten die Gesetzeswächter etwa in der Waldstraße und in der Bismarckstraße insgesamt drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. In allen drei Fällen handelte es sich um E-Scooter, deren Fahrer - zwei 23- und ein 28-Jähriger - ganz offensichtlich ohne Versicherung mit den kleinen Flitzern unterwegs waren. Für die Nutzung dieser sogenannten "Elektrokleinstfahrzeuge" im öffentlichen Straßenverkehr ist ein entsprechender Haftpflichtversicherungsschutz nämlich vorgeschrieben. Einen 16-jährigen Radfahrer wollten die Kontrollkräfte später in der Ziegelstraße anhalten, dieser trat dann jedoch in die Pedale und fuhr zunächst davon. Als er kurz darauf gestellt werden konnte, wurde der Grund für seinen Reißaus-Versuch klar: Er hatte über 200 Gramm Haschisch dabei und offensichtlich zuvor auch welches konsumiert. Außerdem fanden die Ordnungshüter eine Reizstoffpistole bei ihm auf. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme soll er zudem Widerstand geleistet haben, wodurch sich ein Bediensteter der Stadtpolizei leicht verletzt wurde. Der 16-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen gleich mehrerer Delikte stellen.

Vier weitere Männer im Alter von 40, 47 und 49 Jahren, deren Kontrolle in der Senefelderstraße, der Kaiserstraße bzw. der Berliner Straße erfolgte, wurden im Besitz von Amphetamin erwischt. Aufgrund des verbotenen Besitzes der Drogen kommt auf sie nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Vereinzelt wurden auch vierrädrige Fahrzeuge ins Visier genommen. In der Kaiserstraße etwa stoppten die Uniformierten einen 19 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der im Verdacht stand, die Kraftfahrzeugsteuer für seine S-Klasse, die eine ausländische Zulassung hatte, nicht an den deutschen Fiskus entrichtet zu haben. Eine Anzeige war die Folge.

Nach der mehrstündigen Aktion standen auf dem Bilanzzettel letztlich noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zwei Verstöße gegen die Helm- bzw. Gurtpflicht, sowie die Sicherstellung eines im Oktober 2023 geklauten Mobiltelefons bei einem Heranwachsenden. Bereits in der Vorwoche war die Polizei in der City unterwegs und hat bei Überprüfungen dieser Zielgruppe diverse Verstöße dokumentiert (wir berichteten mit Meldung vom 27. Juni 2024).

2. Auto und Bargeld weg - Offenbach/Westend

(cb) Die Kaufverhandlungen zwischen einem 37-jährigem Kaufinteressenten und einem bislang unbekannten Autoverkäufer, der einen Touareg zum Kauf anbot, schienen am Donnerstagnachmittag eigentlich beendet. Beide Parteien trafen sich gegen 17.30 Uhr an der Anschrift "Auf der Reiswiese" (einstellige Hausnummern). Nach einer vorherigen Anzahlung übergab der Käufer aus Bayern dort die fehlenden 13.000 Euro an den Autoverkäufer und bekam dafür zunächst das Fahrzeug von ihm. Der Verkäufer entfernte sich anschließend mit dem Geld und seiner Begleitung in unbekannte Richtung. Wenige Minuten später kontaktierte er allerdings den neuen Besitzer des grauen SUV und behauptete zu wenig Geld bekommen zu haben. Käufer und Verkäufer trafen sich daraufhin erneut und der Verkäufer schlug vor, zur nächsten Bank zu fahren; der Käufer sollte mit seiner Begleitung einfach hinter ihm herfahren. Quasi als "Pfand" forderte der Ganove allerdings den Touareg mitsamt den Papieren. In dem Wagen fuhr er dann kurzerhand mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung davon, sodass der 37-Jährige letztlich mit leeren Händen dastand. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Wohnungsinhaber vertreibt Einbrecher - Mühlheim am Main

(cb) Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus im Müllerweg (10er Hausnummern) eine Wohnungstür im 4.Obergeschoss aufzuhebeln. Der 33 Jahre alte Wohnungsinhaber bemerkte gegen 7.30 Uhr die Täter und schloss seine Tür von innen auf. Auf diese Weise ertappt flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Der eine Täter trug ein schwarzes Oberteil und eine dunkle Kopfbedeckung, während sein Komplize mit einem blauen Oberteil bekleidet war. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Scheinwerferdiebe zerlegen Fahrzeuge - Mühlheim am Main

(db) Von hinten durch die Brust ins "Auge": Ungefähr so ging in der Nacht zum Donnerstag ein unbekannter Täter bei dem Diebstahl von zwei Frontscheinwerfern vor. Der Mercedes Sprinter eines 34-jährigen Mühlheimers stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bettinastraße in Höhe der 20er Hausnummern geparkt. Der bislang unbekannte Autokacker montierte kurzerhand die Seitenscheibe des Sprinters heraus, um anschließend die Motorraumhaube aus dem Innenraum des Fahrzeuges öffnen zu können. Durch die "ordnungsgemäße" Öffnung des Motorraumes hatte der Dieb nun ein verhältnismäßig leichtes Spiel bei der anschließenden Entfernung der Frontscheinwerfer. Den Schutz der Dunkelheit nutzte auch ein Langfinger bei einem Autohaus in der Lämmerspieler Straße in der Nähe des Bahnhofs. Ersten Erkenntnissen nach, überstieg der Langfinger in den frühen Morgenstunden am Donnerstag den Zaun des Autohauses. Auf dem Firmengelände begab er sich zu einem schwarzen Porsche Cayenne und öffnete auch hier die Motorhaube, um besser an die Frontscheinwerfer zu gelangen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird nun durch die Kriminalpolizei untersucht. Zeugen werden gebeten der Polizei sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 mitzuteilen.

5. Täterfestnahme nach gemeinschaftlichem Raub - Dietzenbach

(db) "Gemeinsam sind wir stark": Diesen Leitsatz nahm sich wohl auch einer Gruppe Halbstarker am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr besonders zu Herzen. In der Folge eines eskalierten Streites erlitt ein 26-jähriger Dietzenbacher Verletzungen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der 26-Jährige am frühen Abend in Höhe des Kindergartens im Aschaffenburger Weg befunden, als er an die Gruppe aus sieben männlichen Personen mit dunklen Haaren geriet. Nachdem es anfänglich zu verbalen Anfeindungen aus Gruppe kam, habe der Leidtragende sein Handy gezückt und die Schmäher gefilmt. Da sich die Personengruppe wohl nicht mit der videografischen Dokumentation der Situation einverstanden zeigte, seien sie gemeinsam zum körperlichen Angriff gegen den 26-Jährigen übergegangen. Durch die Attacke mittels Schlägen und Tritten erlitt der Geschädigte Prellungen im Oberkörperbereich. Um ihren feigen Standpunkt weiter zu verdeutlichen, habe einer aus der Gruppe ein Messer gezückt, dieses zum Glück jedoch nicht weiter eingesetzt, dafür entledigte man dem Opfer seines Bargeldes. Bei dem Versuch, dem Dietzenbacher sein Mobiltelefon wegzunehmen, sei dieses zerstört worden. Während der 26-jährige in einem Rettungswagen behandelt wurde, konnte die Polizei einen ersten Fahndungserfolg verzeichnen und einen 18-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen diesen sowie gegen die sechs weiteren unbekannten Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Raubes und gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Den Angaben des Geschädigten zufolge, sollen sich die Gruppenmitglieder häufiger gemeinsam im Bereich des Tatortes aufhalten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Auseinandersetzung und nach Informationen zu den Mittätern. Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 mitgeteilt werden.

6. Unfallflucht: Neunjähriger Fußgänger verletzt - Dietzenbach

(jm) Nachdem ein Neunjähriger am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf einem Fußgängerüberweg in der Offenbacher Straße /Rodgaustraße leichte Verletzungen davontrug, sucht die Polizei nach dem beteiligten Unfallverursacher. Dieser befuhr mit seinem Wagen gegen 7.50 Uhr die Offenbacher Straße in Richtung Lindenstraße und übersah offenbar den querenden Fußgänger auf dem dortigen Zebrastreifen. Es kam zum Zusammenstoß und der Junge stürzte daraufhin zu Boden. Der 40 bis 50 Jahre alte Fahrer mit Glatze sowie einem weißgrauen Dreitagebart stieg zunächst wohl aus und fragte nach dem Wohlbefinden des Jungen. Anschließend fuhr er jedoch weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Kind erlitt durch den Unfall Prellungen an der Hand sowie im Rippenbereich. Bei dem Verursacher soll es sich um einen weißen Van mit pinkem Aufdruck an der Seite und schwarzer Schrift gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Unfallfluchtermittlern.

7. Überraschte Einbrecher verletzten Bewohner: Wer kann Hinweise geben? - Dreieich/Buchschlag

(jm) Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im Kastanienweg einen Mann angriffen und verletzt. Kurz nach 3 Uhr gelangten die drei Täter auf das umfriedete Grundstück des Einfamilienhauses und versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Ein Bewohner hörte Geräusche, lief zur Tür und öffnete diese. Offensichtlich völlig überrascht von der Situation, griff einer der Einbrecher unvermittelt den Mann mit einem mitgeführten Gegenstand an und verletzte ihn dabei am Unterarm sowie am Bein. Anschließend flüchtete das Trio; zwei der Männer rannten in Richtung Wald davon. Einer kletterte über einen Zaun und lief in Richtung Kastanienweg. Bei der Verfolgung stürzte der bereits verletzte Bewohner und zog sich weitere Verletzungen zu. Er kam im Anschluss mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Einer der Täter trug schwarze Kleidung und weiße Sneaker. Der entstandene Schaden an der Tür wird auf 150 Euro geschätzt. Die Kripo Offenbach bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

