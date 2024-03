Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Girl'sDay bei der Polizeiinspektion Morbach

Bild-Infos

Download

Morbach (ots)

Am 25.04.2024 findet wieder der alljährliche Girl'sDay statt. Auch in diesem Jahr ist die Polizeiinspektion Morbach wieder mit einem abwechslungsreichen Programm dabei, um jungen Menschen den krisensicheren, vielfältigen und spannenden Polizeiberuf näher zu bringen. Unter dem Motto "Ein Tag als Polizeikommissarin im Wechselschichtdienst" erhalten die Jugendlichen ab 14 Jahren einen Einblick in den Polizeialltag. Bei einem Rundgang durch das Dienststellengebäude können insbesondere die Gewahrsamszelle, der Einsatzleittisch und der Funkstreifenwagen besichtigt werden. Zudem werden die aktuellen Ausrüstungsgegenstände der Polizei vorgestellt, die im Anschluss in Teilen selbst anprobiert werden können. Eine eigens durchgeführte Spurensuche oder die Geschwindigkeitsmessung von Fahrzeugen im Straßenverkehr ist hierbei nur ein kleiner Ausblick. Ihr wollt euch bei der Polizei bewerben, wisst aber nicht, welche Voraussetzungen ihr benötigt? Wir beantworten euch alle Fragen rund um das Thema Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbung und Studium. Anmelden könnt Ihr euch über die offizielle Internetseite: www.girls-day.de Die Polizeiinspektion Morbach freut sich auf euer Kommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell