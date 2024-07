Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kellerparzelle aufgebrochen und leer geräumt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Grafenhof, Sonntag, 14.07.2024 - Sonntag, 28.07.2024, 19.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem o.g. Tatzeitraum verschaffte sich mindestens eine bislang unbekannte Person auf unbekannte Art und Weise rechtswidrig Zugang zum verschlossenen Sammelkellerabteil eines Mehrparteienhauses im Grafenhof in Northeim. Hier wurde das Vorhängeschloss der Kellerparzelle der 64-jährigen Geschädigten aufgebrochen und der komplette Inhalt aus dem Kellerabteil entwendet. Bei dem Diebesgut handelte es sich um in Kartons verstaute Kleidung sowie kleinere Elektrogeräte. Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 300,00 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell