Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Folienwand von Pool beschädigt - Garten unter Wasser gesetzt

Northeim (ots)

37186 Moringen, Marienburger Straße, Freitag, 26.07.2024, 22.30 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 09.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte Person begab sich während der Abwesenheit der Hausbewohner durch das unverschlossene Gartentor in den Garten des 20-jährigen Geschädigten und beschädigte mittels eines unbekannten Schneidewerkzeuges einen senkrechten Schnitt in die Folienwand des Aufstellpools. Durch den Wasserdruck reißt der Schnitt bis zum Boden, sodass das im Pool befindliche Wasser vollständig in den Garten lief.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 700,00 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

