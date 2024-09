Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Bundesstraße - insgesamt rund 21.000 Euro Blechschaden (17.09.2024)

Engen (ots)

Insgesamt rund 21.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße. Ein 54-Jähriger war mit einem Mercedes der A-Klasse von Singen kommend in Fahrtrichtung Welschingen unterwegs. Auf Höhe einer Autowerkstatt bremste er, um nach rechts abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 30-Jähriger mit einem Ford Transit bemerkte zu spät, dass der Wagen vor ihm bremste und prallte in den abbiegenden Mercedes. An der A-Klasse entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro, den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

