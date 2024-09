Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mainwangen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Doktor-Karl-Ott-Straße - Radfahrer verletzt (17.09.2024)

Mainwangen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Doktor-Karl-Ott-Straße am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr war ein 72-jähriger Radfahrer auf der Doktor-Karl-Ott-Straße in Richtung Mühlingen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 7 kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab, streifte einen geparkten VW T-Roc und stürzte. Dabei verletzte sich der 72-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

