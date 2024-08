Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - manche Zeitgenossen sind einfach beratungsresistent

Ein 45-Jähriger ist am Freitagabend trotz Führerscheinsperre und unter dem Einfluß verschiedenster Drogen mit dem Auto unterwegs.

Ulm (ots)

Manche scheinen es nicht kapieren zu wollen, so auch ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Göppingen, der am späten Freitagabend mit einem Citroen C1 in Göppingen unterwegs war. Der Mann war gegen 21.30 Uhr Zeugen an einer Tankstelle in der Göppinger Innenstadt aufgefallen, als er sichtlich berauscht aus dem Auto ausgestiegen war und Richtung Kasse ging. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen stand und dass er wegen einer Führerscheinsperre derzeit keine Kraftfahrzeuge fahren darf. Er sieht nun weiteren Anzeigen entgegen, welche die Wiedererteilung seines Führerscheins vermutlich noch etwas in die Länge ziehen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Auch die Fahrzeughalterin wird wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Die 43-Jährige saß zum Zeitpunkt der Fahrt des 45-Jährigem auf dem Beifahrersitz des Autos.

