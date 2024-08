Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Griesingen - Einbruch in Bude

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte Getränke und Bargeld aus einer Bude in Griesingen.

Ulm (ots)

In der Zeit von Montag, 11 Uhr, bis Donnerstag, 14.45 Uhr, hatten es Einbrecher auf eine Bude im Riedweg abgesehen. Dort brachen sie gewaltsam das Vorhängeschloß an der Tür auf und gelangten so in die Bude. Aus einer Kasse stahlen sie das Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Höhe des Schadens ist bislang noch unklar. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

++++1614434 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

