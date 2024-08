Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebe im Vereinsheim

Am Mittwochabend brachen Unbekannte in das Vereinsheim in Ulm-Einsingen ein.

Am späten Mittwochabend soll es zu dem Einbruch in ein Vereinsheim in der Ensostraße im Ulmer Stadtteil Einsingen gekommen sein. Unbekannte brachen ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke. Die Täter fanden wohl lediglich ein paar Flaschen Wasser und nahmen diese mit. Die Polizei Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens am Fenster muss noch ermittelt werden.

