POL-UL: (UL) Schelklingen - Unfall beim Einbiegen

Am Donnerstag stießen in Schelklingen zwei Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr. Ein 27-Jähriger bog von der Jahnstraße nach rechts in die Blaubeurer Straße ein. Von rechts kam ein 33-Jähriger mit seinem VW Touran. Da er gerade an einem geparkten Auto vorbeifuhr, fuhr er mittig in der Blaubeurer Straße. Beide Fahrzeuge stießen auf Höhe der Einmündung zusammen. Dabei erlitten die beiden Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW Touran auf 8.000 Eur0, den am VW Van auf 10.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

