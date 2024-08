Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Kradfahrer fährt auf wendenden Pkw auf

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 31-Jähriger bei einem Unfall in Kuchen.

Ulm (ots)

Der Biker war gegen 23.30 Uhr mit seiner Suzuki in der Hauptstraße unterwegs. Ein 77-Jähriger fuhr mit seinem VW vor ihm in Richtung Gingen an der Fils. Der Senior wollte auf Höhe eines Lebensmittelgeschäftes wenden. Dabei übersah er den von hinten heranfahrenden Motorradfahrer. Der krachte in das Heck des VW und wurde von seiner Maschine geschleudert. Der 31-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Verkehrsdienst aus Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden am total beschädigten Motorrad beträgt rund 8.000 Euro, der am VW wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Auf den Senior kommt nun eine Anzeige zu.

