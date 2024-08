Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Schaden an Autos

Am Mittwoch oder Donnerstag wurden zwei Autos und ein Gebäude in Geislingen a.d. Steige beschädigt und beschmiert.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 22 Uhr und 10 Uhr standen die beiden Autos in der Stuttgarter Straße. Ein Unbekannter stach an einem der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand in zwei Reifen. Die waren danach platt. An dem zweiten Auto wurden die Scheibe der Fahrertür und die komplette linke Fahrzeugseite mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. So auch die Fensterscheiben des Gebäudes, an dem die Autos parkten. Dort konnte die Farbe wieder abgewaschen werden, so dass lediglich Schaden an den Autos entstand. Den schätzt die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) auf mehrere hundert Euro und sucht nach dem Unbekannten.

Lassen Sie nicht zu, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de

++++1610981

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell