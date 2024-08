Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kleinkraftrad entwendet

In der Nacht zum Donnerstag stahlen Unbekannte in Biberach ein Kleinkraftrad.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 10 Uhr wurde in der Thüringenstraße ein Kleinkraftrad entwendet. Die Pegasus Sky 50 parkte vor dem Haus und war durch eine Lenkradsperre gesichert. Die hatte der Dieb wohl geknackt und schob das Zweirad weg. Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug trägt das Versicherungskennzeichen VUI 466 in blauer Schrift.

Die Polizei rät: Nur den Schlüssel abzuziehen und den Lenker einzurasten schützt am wenigsten vor Diebstahl. Dafür eignen sich am ehesten stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Ein passendes Schloss kann schon mal zehn Prozent des Fahrzeugpreises kosten. Je teurer und leichter ein Fahrzeug ist, umso schwerer und teurer sollte auch ein adäquates Schloss sein. Entscheiden Sie sich bei Ketten, Bügeln und Schlössern in jedem Fall für "geprüfte Qualität" und für hochwertiges Material wie durchgehärteten Spezialstahl und massive Schließsysteme. Haben Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit immer im Blick. Schließen Sie den Rahmen und beide Räder möglichst an fest verankerte Gegenstände an.

