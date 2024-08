Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Tasche entwendet

An einem Badesee bei Erbach stahl am Mittwoch ein Unbekannter eine am Uferrand abgestellte Tasche.

Zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr kam es zu dem Diebstahl im Stadtteil Ersingen. Ein Unbekannter griff nach einen abgestellten Korb. Der befand sich an einem Badesee in der Dellmensinger Straße. Die Besitzerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Wasser beim Baden. Als sie nach der rund einstündigen Abkühlung an ihren Platz zurückkehrte, stellte sie das Fehlen des Korbes samt Wertgegenständen fest. Nicht nur Wertgegenstände, sondern auch die Handtücher und Kleidung befanden sich in dem Korb. Es handelte sich um einen grün/blauen selbstgeflochtenen Korb. Die Polizei in Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07305/9339510 entgegen.

