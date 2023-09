LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Erfurt (ots) - In den Samstagmorgenstunden kam es in der Erfurter Innenstadt vor dem Bereich einer Diskothek auf dem Anger zu einer Streitigkeit zwischen einem unbekannten Mann und zwei unbekannten Frauen, welche sich auf den dortigen Bänken aufhielten. In der Folge soll der unbekannte Täter eine der Frauen geschlagen haben, woraufhin sich der Sicherheitsdienst der Diskothek einschaltete. Hierbei wurde ein 28-jähriger ...

mehr