Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Werkzeug gestohlen

Lengerich (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag verschaffen sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Garage an der Straße Auf der Wiese in Lengerich. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

