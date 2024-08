Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Geschäft eingebrochen

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Gärtnerei in Ulm ein.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr waren die Einbrecher in der Straße In der Wanne unterwegs. Dort stiegen sie auf bislang unbekannte Art und Weise in eine Gärtnerei ein. Im Verkaufsraum fanden sie eine Kasse. Die brachen sie auf und stahlen daraus Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Der Polizeiposten Ulm-Eselsberg (Tel. 0731/5501950) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

