Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B492

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 05.50 h, befuhr ein 23-jähriger mit seinem Klein-LKW Renault Master die B492 von Schelklingen kommend in Richtung Blaubeuren. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache teils auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen. Hierbei verletzte er sich schwer. Weiter wurde ein 43-jähriger VW Fahrer mit einem Pferde Anhänger schwerverletzt, sowie seine 35-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Ein 54-jähriger Hyundai Fahrer, sowie ein 43-jähriger Volvo Fahrer wurden ebenfalls leichtverletzt. Der Renault Fahrer wurde mit dem Hubschrauber, die anderen Verletzten mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand mehrere 10000 Euro Sachschaden. Weiter wurde ein mitfahrendes Pferd ebenso leicht verletzt, so dass ein Tierarzt verständigt werden musste. Die B492 musste in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Blaubeuren und Schelklingen war mit über 40 Rettern im Einsatz. Vier Rettungswagen, mehrere Rettungssanitäter und Notärzte, sowie ein Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (Deeg) 2349993, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell