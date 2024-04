Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Polizisten bei Widerstand nach Ruhestörung leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Ruhestörung in Horst hat ein 28-Jähriger am späten Dienstagabend, 23. April 2024, Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet und dabei mehrere Beamte leicht verletzt. Gegen 23.10 Uhr war der Polizei die Ruhestörung von einem Garagenhof an der Wolfstraße gemeldet worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Personen, die an einer Feuerschale alkoholische Getränke konsumierten. Als die Beamten die anwesenden Personen kontrollierten, stellten sie fest, dass gegen den 28-Jährigen aus Gelsenkirchen ein offener Haftbefehl vorlag. Da er die ersatzweise geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, nahmen ihn die Beamten fest. Unvermittelt schlug der Gelsenkirchener einen der Beamten, beleidigte die Einsatzkräfte, während diese ihn fesselten, und versuchte, sich der Festnahme zu entziehen. Auch im Gewahrsam zeigte sich der Mann weiterhin renitent und beleidigte die Beamten fortwährend. Vier Beamte wurden durch die Handlungen des Gelsenkircheners leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell