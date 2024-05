Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240516-3: Polizei sucht Diebe - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte brachen Transporter auf

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Mittwoch (15. Mai) einen Transporter in Bergheim und einen Weiteren in Elsdorf aufgebrochen haben. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen brachen Täter zwischen Dienstagnachmittag (14. Mai) und Mittwoch 7 Uhr einen Ford im Bereich der Straße "Am Wiebach" in Berrendorf sowie einen Transit auf der Peringser Straße in Glesch auf und entwendeten Werkzeug und Arbeitsmaschinen. Als die Geschädigten die Diebstähle bemerkten, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.

Polizisten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell