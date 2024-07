Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Kokain auf Motorroller unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Ein 46-Jähriger auf einem Kleinkraftrad fiel einer Polizeistreife am Mittwochabend (10.07.2024) in der Frankenthaler Straße auf. Während der Verkehrskontrolle fing der 46-Jährige an zu zittern und zeigte drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Darüber hinaus führte er eine geringe Menge an Kokain mit sich. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Kleinkraftrad untersagt.

