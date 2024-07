POL-PPRP: Polizeibeamte beleidigt

Ludwigshafen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwoch (10.07.2024), gegen 1 Uhr, wie ein 40-Jähriger und eine 46-Jährige in der Hauptstraße in Streit gerieten. Anschließend zog der Mann die Frau in einen Pkw und fuhr davon. Die bereits verständigte Polizei konnte das Fahrzeug im Bereich der Hauptstraße auf einem Feldweg feststellen. Als der ...

