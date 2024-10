POL-ME: Sicherheit durch Sichtbarkeit: Die Polizei gibt Tipps für die "dunkle Jahreszeit" - Kreis Mettmann - 2410046

Polizei Mettmann

Sicherheit durch Sichtbarkeit: Die Polizei gibt Tipps für die "dunkle Jahreszeit" - Kreis Mettmann



Sind Sie in der "dunklen Jahreszeit" für andere Verkehrsteilnehmende ausreichend sichtbar, wenn Sie unterwegs sind? In der dunklen Jahreszeit ist es im Straßenverkehr besonders wichtig, gesehen zu werden. Das gilt nicht nur für Fahrzeuge aller Art, sondern ganz besonders auch für zu Fuß Gehende und Radfahrende. Denn wenn die Tage kürzer und dunkler sind, steigt das Unfallrisiko für diese Gruppen stark an. Die richtige Bekleidung sowie leuchtende oder reflektierende Hilfsmittel können einem Unfall vorbeugen.

Da dunkle Kleidung nicht gut reflektiert, wird empfohlen, helle Kleidung zu tragen. Fußgängerinnen und Fußgänger werden noch besser gesehen, wenn sie blinkende Lichter oder retroreflektierende Materialien tragen. Hierbei muss nicht zur klassischen Warnweste gegriffen werden. Die Auswahl an Produkten ist mittlerweile sehr vielfältig, so dass sich jede und jeder entsprechend der individuellen Bedürfnisse ausstatten kann. Lichter und reflektierende Materialien wirken besonders gut, wenn sie sich an Armen und Beinen befinden und so die menschlichen Bewegungen leichter erkennen lassen. Passantinnen und Passanten am Straßenrand werden auf diese Weise besser von den Autofahrerinnen und -fahrern wahrgenommen. Auch Radfahrende sollten sich hieran ein Beispiel nehmen.

Um zum Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" im Straßenverkehr zu sensibilisieren, führen die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention, gemeinsam mit dem Bezirksdienst und der Kreisverkehrswacht fortwährend öffentliche Präventionsaktionen im Kreisgebiet durch. So informierte die Expertin für Verkehrsunfallprävention, Polizeihauptkommissarin Jessica Werner, mit Polizeihauptkommissarin Sonja Rumsmüller des Bezirksdienstes, am Montag, 7. Oktober 2024, auf dem Haaner Marktplatz. Unterstützt wurden die beiden Polizistinnen von der Verkehrssicherheitsberaterin Tanja Smigoc von der Kreisverkehrswacht.

An folgende Checkliste für die "dunkle Jahreszeit" sollten Sie sich halten:

- Tragen Sie möglichst keine dunkle Kleidung, sondern kleiden Sie sich hell, wenn sie zu Fuß, joggend oder auf dem Rad unterwegs sind. - Noch wirksamer sind reflektierende Materialien - eingearbeitet in die Kleidung oder zusätzlich als Reflexbänder oder "Blinkies". - Benutzen Sie vorhandene Überwege, um die Straße sicher zu überqueren! Ein kleiner Umweg kann Leben retten! - Seien Sie aufmerksam und beobachten Sie den Verkehr! - Verlassen Sie sich nicht darauf, gesehen zu werden!

