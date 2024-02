Rottweil (ots) - Am Montagabend gegen 21 Uhr ist es auf dem Friedrichplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigen Stand sprach ein 18-Jähriger einen 22-Jährigen an und hielt diesen anschließend am Kragen seiner Jacke fest. Als der Ältere sich durch Schupsen wehrte, schlug der Jüngere plötzlich auf ihn ein. Hierbei fiel ...

