Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Demonstration in Celle unter dem Motto "Leerstand konstruktiv begegnen - für eine positive Entwicklung der Innenstädte"

Celle (ots)

Celle - Kurzfristig ist bei der Stadt Celle eine Demonstration vom Bundesvorsitzenden der "Jungen Nationalisten" am Sonntag (22.10.2023)in der Zeit zwischen 11 Uhr und 14 Uhr angezeigt worden. Die Polizei Celle ist vor Ort gewesen. Es gab zwei Veranstaltungsorte, einen auf der Stechbahn und im Anschluss einen weiteren in der Zöllnerstraße. An beiden Orten gab es Rede- und Musikbeiträge. In der Spitze waren es 13 Versammlungsteilnehmende. Vereinzelt haben Passanten/-innen Ihren Unmut gegen die Versammlung bekundet. Bereits in der Nacht und auch am Morgen vor den Kundgebungen sind im Stadtgebiet Aufkleber, welche der Aufmachung nach der Partei "Heimat" zuzuordnen sind, festgestellt worden. Die Polizei konnte in der Nacht Personen kontrollieren, welche die Aufkleber bei sich hatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell