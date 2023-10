Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken in Streifenwagen gefahren

Winsener Straße/ Meißendorf (ots)

Am 21.10.23 wird durch eine Streifenwagenbesatzung der Dienststelle Bergen ein Verkehrsunfall an o.g. Örtlichkeit aufgenommen. Hier ist zunächst ein angetrunkener, motorisierter Zweiradfahrer alleinbeteiligt verunfallt. Die Unfallstelle wird durch den Streifenwagen mittels Blaulicht und Warnblinklicht abgesichert. Während der Unfallaufnahme fährt ein 55-jähriger Winsener ungebremst in den absichernden Streifenwagen. Hierdurch werden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher wird mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass dieser ebenfalls unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholwert von 1,48 Promille wird festgestellt. Daher wird eine Blutprobe bei der Person durchgeführt. Die beiden Polizeibeamten bleiben unverletzt, da sie sich zur Unfallzeit nicht in ihrem Streifenwagen befanden.

