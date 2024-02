Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Junge Männer geraten aneinander-Zeugen gesucht (12.02.2024)

Rottweil (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr ist es auf dem Friedrichplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigen Stand sprach ein 18-Jähriger einen 22-Jährigen an und hielt diesen anschließend am Kragen seiner Jacke fest. Als der Ältere sich durch Schupsen wehrte, schlug der Jüngere plötzlich auf ihn ein. Hierbei fiel der 22-Jährige auf den Boden, wo etwa vier bis fünf umstehende Bekannte des 18-Jährigen ebenfalls ihn attackierten. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in eine Klinik. Dem namentlich bekannten Aggressor gelang es zu flüchten, noch bevor die Polizei eintraf. Gegen ihn und seine Begleiter ermittelt die Polizei Rottweil jetzt wegen Körperverletzung. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

