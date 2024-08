Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 83-jährige Autofahrerin verursacht mehrere Unfälle

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochabend, 7. August, zu einem Verkehrsunfall im Bremerhavener Stadtteil Mitte gerufen.

Einsatzort war gegen 19.15 Uhr der Parkplatz eines Restaurants an der Deichstraße. Hier hatte eine 83-jährige Skoda-Fahrerin offenbar mehrere Unfälle verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Dame mit ihrem Fahrzeug mehrfach beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Toyota gefahren. Ohne sich weiter um diesen Unfall zu kümmern, war sie dann in eine Tiefgarage gefahren und dort mit einem Mercedes und auch mit einem Betonpfeiler kollidiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Dame mit ihrem Fahrzeug an der abschüssigen Ausfahrt der Tiefgarage. Die Polizisten forderten die Frau auf auszusteigen, da sie Atemalkoholgeruch bei ihr feststellten. Offenbar hatte die 83-Jährige ihr Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle, denn das Fahrzeug rollte nun rückwärts gegen eine Mauer der Tiefgarage. Die Beamten sicherten das Auto. Die Frau wurde zwecks Durchführung einer angeordneten Blutentnahme zwecks Feststellung der Blutalkoholkonzentration zum Polizeirevier Geestemünde gebracht. Die Polizeibeamten stellten noch vor Ort den Führerschein sicher und fertigten anschließend gegen die Seniorin eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell