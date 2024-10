POL-AA: Nacht der Bewerber beim Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots) - Stimpfach - Gerbertshofen: Pkw beschädigt Beschädigt Scheibenwischer wurden am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Straße "Gässle" an einem geparkten Pkw festgestellt. Das Fahrzeug wurde gegen 18 Uhr in dieser Straße abgestellt und in diesem Zeitraum wurden an diesem die Scheibenwischer an der ...

mehr