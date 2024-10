Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw und Stromkasten beschädigt, Verursacher nicht bekannt, Verkehrsunfall mit anschließendem Diebstahl

Aalen (ots)

Stimpfach - Gerbertshofen: Pkw beschädigt

Beschädigt Scheibenwischer wurden am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Straße "Gässle" an einem geparkten Pkw festgestellt. Das Fahrzeug wurde gegen 18 Uhr in dieser Straße abgestellt und in diesem Zeitraum wurden an diesem die Scheibenwischer an der Windschutzscheibe abgebrochen. Des Weiteren wurden Kratzspuren an der linken Seite der Motorhaube festgestellt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: Verkehrsunfall mit anschließendem Diebstahl

Am späten Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der rechten Abbiegespur der Goethestraße zur Ellwanger Straße zu einem Auffahrunfall. Nachdem ein VW auf einen Porsche auffuhr, entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Nachträglich, während der Verursacher auf einen Abschleppdienst wartete, wurde ihm aus seinem, auf einem Parkplatz eines Bäckers in der Ellwanger Straße abgestellten, Pkw, ein Schlüsselbund entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Untermünkheim: Stromkasten beschädigt und geflüchtet

Am Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr kam ein Verkehrsteilnehmer in einer Rechtskurve in der Straße Im Greut nach links von der Fahrbahn ab und krachte in einen Stromkasten. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

