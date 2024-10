Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Körperverletzungen - Unfallfluchten - Widerstand - Geschwindigkeitsmessungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW kippt auf Dach

Eine 44-Jährige befuhr mit Ihrem Opel am Sonntag gegen 5:45 Uhr die Nietheimer Straße von Großkuchen in Richtung Ebnat. Aus Unachtsamkeit kam sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kippte ihr Fahrzeug an einer Böschung und blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Die Verursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Aalen: Mehrere Körperverletzungen

In einem Club in der Burgstallstraße kam es am Sonntag zu tumultartigen Szenen zwischen verschiedenen Gruppierungen.

Zunächst wurde eine Polizeistreife gegen 2:20 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-Jährigen und eines 28-Jährigen in den Club gerufen.

Gegen 4 Uhr wurden wiederum Körperverletzungen zwischen zwei Gruppen von 20 bis 27-Jährigen gemeldet. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme kam es anschließend - selbst während der Anwesenheit der Polizei - zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen der Beteiligten, sowie zu Widerständen zum Nachteil der eingesetzten Beamten. Drei Personen mussten vorläufig in Gewahrsam genommen werden.

Aalen: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 15:45 Uhr, in der Schmale Straße gegen einen dort am Straßenrand geparkten VW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

Ebenso wurde am Samstag zwischen 6:15 Uhr und 10:20 Uhr ein VW auf einem Parkplatz in der Alte Heidenheimer Straße beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

In Hofen beschädigte ein Unbekannter einen in der Albblickstraße geparkten Opel im Zeitraum von Freitag, 19:45 Uhr, bis Samstag 10.30 Uhr, vermutlich beim Ein-oder Ausparken. Hierbei hinterließ der Unfallverursacher einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Neunheim/Neunstadt: Fahrzeug beschädigt

Am Samstag wurde zwischen 13 Uhr und 22 Uhr ein Ford auf einem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße beschädigt. Der Schaden, der vermutlich durch eine Fahrzeugtür entstand, beträgt etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Bopfingen: Widerstand nach häuslicher Gewalt

Nachdem ein 34-jähriger seine Frau am Samstag gegen 22:45 Uhr körperlich angegangen hatte, wurde dieser durch Polizeikräfte in seiner Wohnung in der Carl-Weil-Straße aufgesucht. Der alkoholisierte und aggressive Mann ging die eingesetzten Polizeibeamten sofort körperlich an, sodass er geschlossen werden musste. Auch hiergegen leitstete er massiven Widerstand. Der Abend endete schließlich für ihn in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen und ein Kostenbescheid.

Lorch: Scheibe an Fahrzeug engeschlagen

Am Sonntag wurde am einem PKW, welcher zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr am Hetzenhof abgestellt war, die Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend entwendete der Dieb daraus einen Rucksack, indem sich unter anderem ein Geldbeutel, Bargeld und ein Smartphone befanden. Der Sachschaden beträgt etwa 1100 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Heubach: Bargeld und Geldbeutel aus PKW entwendet

Aus einem VW wurden zwischen Samstag, 16:45 Uhr und Sonntag, 12:30 Uhr, 1000 Euro Bargeld, der Fahrzeugschein sowie ein Geldbeutel entwendet. Das Fahrzeug war zu der Zeit auf einem Sportplatz hinter einer Sporthalle in der Adlerstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Gschwend: Vorfahrt missachtet

Am Freitag befuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin die Buschberstraße in Richtung Schlechtbacher Straße. Zeitgleich befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fiat die Schlechtbacher Straße in Richtung Birkenloher Straße. Als die 41-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach links in die Schlechtbacher Straße abbiegen wollte, übersah sie den dort fahrenden Fiat des 45-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem Sachschaden entstand.

Bartholomä: Geschwindigkeitsmessungen

Auf der Landstraße 1221 von Bartholomä in Richtung Heidhöfe führten Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am vergangenen Freitag zwischen 14:30 Uhr und 16.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei konnten mit einem Handlasermessgerät insgesamt neun Verstöße festgestellt werden, bei welchen die Fahrer jeweils um mindestens 21 km/h schneller waren, als die erlaubten 70km/h. Ein Fahrzeugführer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit - nach Abzug der Toleranz - um 66 km/h und war damit mit 136 km/h, anstatt mit den erlaubten 70km/h unterwegs.

Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Informationen finden Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell