Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Sachbeschädigungen, Körperverletzung, Diebstähle

Aalen (ots)

Backnang: Scheiben eingeschlagen

Am Freitag wurde gegen 15:05 Uhr der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter mit Steinen die Heckescheiben vor drei PKW einwarfen, welche in der Stuttgarter Straße geparkt waren. Zum Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Einbruchsversuch in Gartenhütte

Während einer Streifenfahrt konnten am Freitag, gegen 16:20 Uhr zwei Personen beobachtet werden, die sich im Bereich neben der B14 zwischen Backnang und Strümpfelbach an der Tür einer Gartenhütte zu schaffen machten. Bei Erkennen der Polizei rannten die beiden Personen davon, konnten jedoch kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Die beiden Kinder (13, 10) hatten versucht mittels eines Hebelwerkzeugs in die Hütte einzudringen. Gegenüber der Polizei beteuerten sie jedoch, dass sie aus reiner Neugier in die Hütte wollten, da sie davon ausgegangen seien, dass die Hütte niemandem gehöre. Beide Kinder mussten mit auf das Polizeirevier und die Eltern wurden verständigt.

Backnang: Mit Messer verletzt

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:40 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße aus unbekannten Gründen zwischen einem 21-jährigen Backnanger und einem 39-jährigem Mann aus Allmersbach im Tal zu einem Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete. In deren Verlauf soll der 21-Jährige sein Gegenüber mit einem Messer am Finger verletzt haben. Die Streitigkeiten wurden durch Zeugen beobachtet. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Einbruch in Keller

Am Samstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in den Keller eines Hauses in der Wiesenhalde ein. Als sie im Hausflur zufällig auf eine Bewohnerin trafen, ergriffen die Täter die Flucht. Es wurde nichts gestohlen. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Allmersbach im Tal: Handtaschendiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten am Sonntag gegen 14:00 Uhr die Handtasche einer 70-jährigen Backnangerin. Die ältere Dame hielt sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem Café in der Hüfteläckerstraße auf. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach-Schmiden: Versuchter Diebstahl von Kompletträdern

Am Sonntag wurde gegen 23:15 Uhr bekannt, dass sich unbekannte Täter Zutritt auf das Außengelände eines Fahrzeugherstellers in der Salierstraße verschafft und dort bereits fünf hochwertige Kompletträder zum Abtransport bereitgelegt hatten. Da die Diebe vom Wachschutz gestört wurden, flüchteten sie ohne die Räder. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Kernen im Remstal: Unfall im Kreisverkehr

Etwa 17.000 Euro Sachschaden verursachte eine 57-jährige Autofahrerin am Sonntag gegen 16:15 Uhr. Die VW-Fahrerin übersah am Kreisverkehr Wielandstraße und Hartstraße eine 61-jährige Ford-Fahrerin, die bevorrechtigt den Kreisverkehr befuhr. Verletzt wurde niemand.

Kernen im Remstal: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 14:00 Uhr wurde in der Beinsteiner Straße durch Zeugen beobachtet, wie ein 76-jähriger Mercedesfahrer mit seinem Auto zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge touchierte und sodann einfach weiterfuhr. Ein Zeuge fuhr dem Unfallverursacher hinterher und forderte diesen auf, zur Unfallstelle zurückzukehren. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mercedesfahrer ein Alkoholgehalt von etwa 1,2 Promille festgestellt. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Schorndorf: Fahrradfahrer übersehen

Am Samstag, 12.10.2024 gegen 14:00 Uhr befuhr eine Alfa Romeo-Fahrerin die Straße Hinter der Burg. An der Einmündung zur Burgstraße übersah die 54-jährige Autofahrerin den von rechts kommenden 49-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Unfall, bei dem der Radfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Winterbach: Roller gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten am Samstag, 12.10. in der Zeit zwischen 07:10 Uhr und 15:00 Uhr einen Motorroller "Piaggio", der in der Finkengasse abgestellt war. Der Roller hatte einen Wert von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Unbekannte Einbrecher drangen in der Zeit von Freitag, 30.08. 13:30 Uhr und Freitag, 11.10.2024 in eine in diesem Zeitraum unbewohnte Wohnung in der Lange Straße ein. Die unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstür Zutritt und entwendeten unter anderem einen Flachbildfernseher und eine Metallkassette. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 120 Euro. An der Wohnungstür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. In der Wohnung konnten Spuren durch die Kriminaltechnik gesichert werden. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell