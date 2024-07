Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Vermisster Hans Joachim G. wohlbehalten aufgefunden

Goslar (ots)

Bezug:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5825221

Der seit Dienstagmorgen aus der Klinik Dr. Fontheim abgängige Hans Joachim G. wurde am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in der Ortschaft Klein Mahner wohlbehalten angetroffen und in die medizinische Einrichtung zurückgebracht.

