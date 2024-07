POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.07.2024

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Seesen Am 13.07.2024 gegen 13:10 Uhr befährt ein 79jähriger Seesener mit seinem PKW die Jahnstraße in Richtung Lautenthaler Straße in Seesen. Auf Höhe der Hausnummer 10 verliert der Seesener die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn nach rechts ab, überfährt hierbei eine Straßenlaterne und touchiert die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Der ...

