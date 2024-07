POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 16.07.2024

Goslar (ots) - In Vienenburg wurde ein geparkter Pkw durch Unbekannte zerkratzt Ein roter Renault Twingo, der am Freitagabend von 18 bis 19 Uhr auf der Daniel-Schreber-Straße in Vienenburg am Fahrbahnrand geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Täter an der Fahrerseite mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. ...

