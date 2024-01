POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Rheinbreitbach, B 42 (ots) - In der Nacht zu Samstag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B 42 in Rheinbreitbach einen entlaufenen Hund. Dank des beherzten Eingriffs eines Melders konnte dieser den Hund einfangen und anschließend an den zwischenzeitlich eingetroffenen Hundebesitzer übergeben. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Pressestelle Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

