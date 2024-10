Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbreis: Unfallfluchten - Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Wetzgau: Unfallflucht

Am Sonntag, zwischen 14:15 Uhr und 15:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Aus- oder Einsteigen, die Fahrzeugtüre eines VWs, der auf einem Parkplatz am Himmelsgarten abgestellt war. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Pkw zerkratzt

In der Zeit von Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr, wurde ein Audi, der in der Bismarckstraße abgestellt war, ringsum zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361 9796-0 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein schwarzer BMW, der in der Steinbeisstraße auf einem Parkstreifen am Schulzentrum geparkt war, wurde am Montag zwischen 7:30 und 8:00 Uhr beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den Spiegel des BMWs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 400 bis 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361 97960 zu melden.

