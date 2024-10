Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchiert am Montag zwischen 8 Uhr und 15.45 Uhr einen in der Kirchstraße parkenden VW. Der Verursacher hinterließ rund 2000 Euro schaden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 6.46 Uhr und 19 Uhr am Bahnhof von Weiler ein Skoda von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Althütte: Waschbär ausgewichen

Etwa 1000 Euro Schaden musste ein 22-jähriger Autofahrer an seinem Opel beklagen, nachdem er am Montag, gegen 06:30 Uhr einem Waschbären auf der Stuttgarter Straße ausgewichen war. Durch das Ausweichmanöver kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Der Waschbär blieb unverletzt, musste aber aufgrund einer Krankheit vom Stadtjäger erlegt werden.

Winnenden: Unfall B14

Am Montagabend ereignete sich gegen 21:35 Uhr ein Unfall auf der Bundesstraße B14 zwischen den Anschlussstellen Winnenden-Süd und Winnenden/Leutenbach. Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart und verlor kurz nach dem Tunnel aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam ins Schleudern, drehte sich und kam im Bereich des Beschleunigungsstreifens an der Leitplanke entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. An der Leitplanke und am Fahrzeug entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro. Der junge Fahrer blieb unverletzt.

Backnang-Waldrems: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Freitag, 11.10., 10:00 Uhr bis Montag 14.10., 10:00 Uhr einen VW, der in der Neckarstraße auf einem Privatparkplatz abgestellt war. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Parken oder Umkehren. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Murrhardt: Vorfahrtsverletzung

Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr wollte ein 55-jähriger VW-Fahrer von der Postfiliale kommend in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Chevrolet-Fahrer. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Diebstahl von e-Bike

Unbekannte Diebe entwendeten am Montag in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr ein blau/grünes e-Bike der Marke "Merida". Das Bike war auf dem Fahrradstellplatz am Gymnasium im Häfnersweg abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Es hatte einen Wert von etwa 4.600 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191 9090.

Fellbach: Unfall mit Linienbus

Am Montag, gegen 20:25 fuhr ein Linienbus in die Eugenstraße in Fellbach ein. An der Einmündung zur Wilhelmstraße touchierte der 47-jährige Busfahrer mit der linken hinteren Fahrzeugseite einen dort geparkten Ford Transit. Durch den Unfall zersplitterte eine Seitenscheibe im hinteren Bereich des Busses und verletzte mehrere Fahrgäste. Ein 29-jähriger Fahrgast wurde an der Hand verletzt. Eine 29-jährige Frau klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen. Am Bus entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Der Ford wies Beschädigungen in Höhe von etwa 1500 Euro auf. Fahrgäste des Busses, die bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren, bittet das Polizeirevier Fellbach um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Unfall Ausfahrt B14

Am Montag gegen 17:30 Uhr befuhren eine 23-jährige Motorradfahrerin und ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer die Bundesstraße B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Ausfahrt Fellbach-Süd fuhren beide Fahrzeuglenker von der Bundesstraße ab und mussten am Ende der Ausfahrt verkehrsbedingt halten um später rechts abzubiegen. Als eine Weiterfahrt möglich war, fuhren beide Verkehrsteilnehmer gleichzeitig an. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer das neben ihm fahrende Motorrad. Es kam zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen, in deren Folge die Motorradfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Fellbach: Unfallflucht

Etwa 2.500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Höhenstraße. Der Unfallverursacher wurde durch Zeugen beobachtet, wie er am Montag gegen 14:50 Uhr ein dort geparkten Opel beim Rangieren beschädigte. Trotzt Ansprache durch einen Zeugen entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kernen im Remstal: Auto zerkratzt

Unbekannte Täter fügten in der Zeit von Samstag, 19:30 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr einem in der Oeffinger Straße geparkten BMW mehrere Kratzer an der Beifahrerseite zu. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Kernen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 41798.

