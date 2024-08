POL-OE: Auffahrunfall in Fretter

Lennestadt (ots) - Ein Wohnungseinbruch ist der Polizei am Donnerstag (08. August) gegen 17 Uhr gemeldet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag (6. August) und Donnerstag (8. August). In diesem Zeitraum brachen die unbekannten Täter in ein Haus in der Straße "Poorte" in Bilstein ein. Sie beschädigten eine Terassentür und gelangten so in die Wohnräume. Im Inneren ...

